‘Apple haalt Tesla van de beurs’

Deze voorspellingen voor 2019 doet de van oorsprong Deense SaxoBank, die op het punt staat BinckBank over te nemen.

Apple kan de overname van Tesla van Elon Musk probleemloos uit zijn cashvoorraad van $237 miljard financieringen, stelt Peter Garny, hoofdstrateeg voor aandelen. Het zou een wilde stap zijn, maar in lijn met het opportunisme van Apple-oprichter Steve Jobs.

Apple heeft volgens SaxoBank ogen gericht op Elon Musk. Ⓒ aFP

De voorspellingen horen in het rijtje jaarlijkse ‘Outrageous Predictions’, waarmee SaxoBank de markt probeert te prikkelen. Maar er een jaar later vaak ook gelijk mee blijkt te hebben gehad.

Alles in cash

Als Apple Tesla koopt, zal dat tegen een premie van 40% op de huidige koers zijn, rond $520 per aandeel. Ruim boven het bedrag dat oprichter en toenmalig ceo Elon Musk zelf via Twitter op de horizon zette en hem straf van de Amerikaanse beurswaakhond opleverde. SaxoBank denkt dat het snel kan gaan: Apple zal alles voor deze overname ineens in cash afrekenen.

Voor Apple is die uitgave en de uitrol in mobiliteit ook beter dan wederom de traditionele inkoop van zijn eigen aandelen. Het techbedrijf zou zich meteen laten gelden in de markt buiten de consumentenelektronica. Iets waar de markt al jaren op wacht.

Met de technologische kracht van Apple zou Tesla veel sneller door ontwikkeld worden, aldus Garny.

’Fed-topman ontslagen’

Tot zijn ’outrageous predictions’ - onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke voorspellingen - behoren ook de waarschuwing dat president Trump de voorzitter van de Federal Reserve gaat ontslaan. Die aanval op de zelfstandigheid van de centrale bank zal de beurzen een grote tik geven.

De Europese Unie gaat op zijn beurt aan een ronde met schuldkwijtscheldingen beginnen. Vooral de herfinanciering van de schuld van Italië weegt daarin zwaar. Als ook Frankrijk financieel door zijn hoeven zakt, heeft Brussel geen andere opties meer dan een groot deel van de schulden kwijt te schelden. Historisch gezien ook geen uitzondering, aldus Christopher Dembik van de zakenbank.

Duits autodrama

Duitsland kan door zijn niet moderniserende autoindustrie alleen ver achterblijven. Omdat de autosector zo groot is, krijgt dat enorme gevolgen voor de economische groei. In 2040 is 55% van alle auto’s een elektrische - en Duitsland is nog nauwelijks begonnen aan die revolutie.

In het Verenigd Koninkrijk komt Jeremy Corbyn aan de macht. Met rampzalige gevolgen: de munt zal 20% devalueren tegen de dollar. ,,Een pond is dan voor het eerst een dollar waard.”

General Electric bankroet

De Amerikaanse economie stort volgens deze voorspellingen goeddeels in, bij aandelen aangevoerd door de faillissementsaanvraag volgend jaar van General Electric. Een dreun: het aandeel is decennialang de hoeksteen van iedere beleggingsportefeuille geweest.

Techaandelen als Netflix zullen volgen nadat beleggers in paniek geld zoeken.

Hoofdeconoom Steen Jakobsen ziet daarnaast overal signalen van teruglopende groei. Die krijgt het sentiment in zijn greep. Na dertig jaar resteert voor hem niets anders dan de analyse dat de wereld niet afrekenbaar meer is.

’Perfect Storm’

Hebzucht is het nieuwe normaal, en waar een roep om rechtvaardigheid logisch is, stuit Steen Jakobsen op ongekende onverschilligheid.

Komend jaar wordt waarschijnlijk de ‘perfecte storm’ met misstanden, toeval en tegenvallers. Beleggers doen er goed aan stapje voor stapje te gaan, stelt hij.

