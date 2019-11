Oranjes zwieren in New York

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven in het Plaza Hotel in New York. Ⓒ FOTO PPE

Een beschermpaar waar je op kan rekenen, dat zijn prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven voor de Amerikanen van Nederlandse komaf. Zij zijn verenigd in de Netherland-America Foundation, die jaarlijks in New York Plaza rondzwiert op het Peter Stuyvesant Ball. Maar niet nadat de dansvloer steevast, als het even kan, wordt geopend door de tante en oom van koning Willem-Alexander.