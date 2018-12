HAL-dochter Broadview koopt Formica

Ⓒ Telegraaf

Rotterdam - Investeerder HAL neemt via dochteronderneming Broadview het Amerikaanse Formica over. Broadview, dat voor 97,4 procent in handen is van HAL, betaalt 840 miljoen dollar voor de maker van laminaat aan het Nieuw-Zeelandse Fletcher Building. Dat is omgerekend zo'n 740 miljoen euro.