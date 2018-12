Google-plan zoekmachine China in ijskast

Protest tegen de plannen van Google in Spanje. Ⓒ EPA

MOUNTAIN VIEW (ANP) - De plannen van Google voor een speciale gecensureerde zoekmachine van Google zijn in de ijskast gezet. Het privacyteam van de techreus heeft intern geklaagd niet op de hoogte te zijn gesteld, waarna het project is stilgelegd, schrijft de Amerikaanse nieuwssite The Intercept.