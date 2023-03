Premium Het beste van De Telegraaf

VDL heeft last van protectionisme VS: ’Snel eigen industriepolitiek’

Door Gert van Harskamp

President-directeur Willem van der Leegte van industrieel familieconglomeraat bekijkt de productie in de staalgiterij. Ⓒ ANP/HH

Eindhoven - VDL heeft erg last van de maatregelen die de Amerikaanse regering heeft genomen om de eigen industrie te beschermen. Onderhandelingen met Amerikaanse partijen zoals autofabrikant Rivian, en ook uit andere landen, ketsen af omdat die kiezen voor productie in de Verenigde Staten. Europa en Nederland moeten snel een eigen industriepolitiek voeren om die concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zegt president-directeur Willem van der Leegte in een toelichting op de jaarcijfers over 2022.