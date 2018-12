CO2-afspraken auto’s in EU toch strenger

Ⓒ Ronald Bakker

BRUSSEL - Auto’s in de Europese Unie moeten sneller schoon worden. Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement kwamen dat overeen. Personenauto’s moeten nu in 2030 gemiddeld 37,5 procent minder uitstoten dan in 2021. Voor bestelwagens is de reductie 31 procent.