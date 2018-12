Frankrijk komt met eigen digitaks techreuzen

Er wordt in Europa al langere tijd nagedacht over een speciale belasting voor techreuzen als Apple, Google en Facebook. Die zouden belast worden over de omzet die ze in een land genereren. Door allerlei trucjes betalen de grote bedrijven namelijk weinig belasting. Frankrijk wil per jaar ongeveer 500 miljoen euro ophalen met de digitaks.

Binnen Europa lukt het nog niet om overeenstemming te bereiken over de techbelasting. Landen als Tsjechië liggen dwars omdat ze vrezen dat de belasting meer kost dan die opbrengt. Alle EU-lidstaten moeten unaniem met de digitaks instemmen.

Eerder kondigde het Verenigd Koninkrijk al aan belasting te heffen over de omzet van grote techbedrijven. Dat gebeurt echter pas vanaf april 2020.