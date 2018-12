'Shell wil Amerikaans Endeavor kopen'

Den Haag - Olie- en gasconcern Shell wil de Amerikaanse branchegenoot Endeavor overnemen. Het Brits-Nederlandse concern is volgens ingewijden daarover in gesprek, meldt persbureau Bloomberg. Shell zou 8 miljard dollar, omgerekend ruim 7 miljard euro, willen neertellen voor het oliebedrijf. Endeavor is vooral actief in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico.