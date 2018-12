BASF stapt uit joint venture met Avantium

Het vertrek van de Duitsers geldt per 15 januari. Er wordt nog onderhandeld over de voorwaarden en condities van het vertrek van BASF. Het concern had al gedreigd uit de joint venture te stappen vanwege een meningsverschil over de investeringscriteria.

Synvina is in 2016 opgericht om op commerciële schaal de stof FDCA te maken volgens een door Avantium ontwikkelde techniek. FDCA kan vervolgens gebruikt worden om het plastic PEF te maken dat onder meer gebruikt kan worden voor voedselverpakking, textielvezels en in de auto-industrie.

Haalbaarheidsstudie

In het persbericht staat dat Avantium het nog steeds niet eens is met BASF over de interpretatie van de overeenkomst rond de joint venture. In januari werd bekend dat de bouw van een eerste commerciële Synvina-fabriek in Antwerpen met twee tot drie jaar wordt uitgesteld, nadat bij een haalbaarheidsstudie een aantal zaken aan het licht kwam die eerst verder geoptimaliseerd moeten worden.

Topman Tom van Aken van Avantium gaf aan vertrouwen te houden in de technologie om op commerciële schaal de stof FDCA te maken en in het product PEF en wijst op de grote interesse in de markt. Avantium gaat nu verdere opties bekijken om het volle potentieel van PEF te bereiken.