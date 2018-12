Hans Wijers vertrekt bij Heineken

Wijers was in de jaren negentig minister van Economische Zaken voor D66 in het eerste kabinet-Kok. Later was hij jarenlang topman van verf- en chemieconcern AkzoNobel. Wijers zit al sinds 2012 in de raad van commissarissen van Heineken.

De oud-politicus staat bekend om zijn vele commissariaten, vandaar dat hij ook meerdere keren bovenaan eindigde in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Naast zijn positie bij de bierbrouwer is Wijers onder meer president-commissaris van ING. Eerder bekleedde hij diezelfde functie ook al bij voetbalclub Ajax. Bij olie- en gasconcern Shell was hij vicevoorzitter. Wijers is tevens voorzitter van Natuurmonumenten.

Extra lid

Zijn opvolger Huët trad in 2014 toe tot het toezichtsorgaan van Heineken. Hij stond er afgelopen jaren aan het hoofd van het auditcomité. Huët was van 2010 tot 2015 financieel directeur van levensmiddelenconcern Unilever.

Met Wijers vertrekt in april ook Yonca Dervisoglu als commissaris bij Heineken. De brouwer meldt verder dat Rosemary Ripley, bestuurder van investeerder NGEN, wordt voorgedragen als lid van de raad. Het is daarnaast de bedoeling dat Michel de Carvalho, echtgenoot van Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken, wordt herbenoemd voor een nieuwe termijn. De raad van commissarissen bestaat dan uit negen mensen. Er wordt nog nagedacht over een extra lid, waardoor het totaal weer op tien zou komen.