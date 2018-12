AEX opent onder 500 punten

De indexfuture wees op een 1% lagere start van de AEX.

Aan het brexit-front wil de Britse premier Theresa May dat het parlement in de week van 14 januari alsnog stemt over haar brexitdeal met de EU. De stemming zou eigenlijk al op 11 december plaatsvinden, maar werd uitgesteld omdat de premier op een nederlaag leek af te stevenen. De linkse oppositiepartij Labour kondigde aan een motie te zullen indienen waarin het vertrouwen in May wordt opgezegd. Zo'n motie kan de regering niet ten val brengen.

Op het Damrak liet biotechnologiebedrijf Galapagos weten te zijn begonnen met een zogenoemde Fase 3-studie van zijn kandidaatmedicijn GLPG1690. Het middel wordt bij 1500 patiënten met idiopathische longfibrose (IPF) toegediend. De test loopt wereldwijd en duurt zeker een jaar. Het kandidaatmedicijn liet in eerdere tests bij gezonde proefpersonen al veelbelovende resultaten zien.

Shell

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat olie- en gasconcern Shell zijn Amerikaanse branchegenoot Endeavor wil overnemen. Het Brits-Nederlandse concern zou omgerekend ruim 7 miljard euro willen neertellen voor het oliebedrijf, dat vooral actief is in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico.

Ook de Nederlandse banken staan in het nieuws. In de strijd tegen perverse prikkels in de sector worden de beloningsregels verder aangescherpt. Zo mogen aandelen die deel zijn van de vaste beloning, pas na vijf jaar worden verkocht. Ook moeten financiële instellingen bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie.

BASF

Investeerder HAL kondigde aan via dochteronderneming Broadview het Amerikaanse Formica over te nemen. Broadview betaalt 840 miljoen dollar voor de maker van laminaat aan het Nieuw-Zeelandse Fletcher Building.

Het Duitse chemieconcern BASF stapt uit het samenwerkingsverband Synvina met speciaalchemiebedrijf Avantium vanwege een dispuut tussen beide ondernemingen. Avantium zal de volledige zeggenschap over het project krijgen.

Accell

Detacheerder DPA Group heeft zijn belang in ingenieursbureau DPA Cauberg-Huygen van de hand gedaan. Dolmans Investments koopt de aandelen voor een niet bekendgemaakt bedrag. DPA wil de opbrengst van de verkoop gebruiken om de bankschuld te verlagen en om dividend uit te keren.

Fietsenbedrijf Accell kondigde aan mogelijk zijn Amerikaanse activiteiten te gaan verkopen. Verder liet Heineken weten dat president-commissaris Hans Wijers in april terugtreedt en zou moeten worden opgevolgd door Jean-Marc Huët.

De euro bleef onveranderd op 1,1338 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 48,97 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs tot 58,58 dollar per vat.