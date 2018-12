Accell bekijkt verkoop activiteiten VS

Accell heeft het al langer zwaar op de Amerikaanse markt, wat het bedrijf eerder dit jaar al tot een winstalarm noopte. De ingrepen zijn dan ook bedoeld om verliezen in de Verenigde Staten te elimineren. Daarnaast wil de eigenaar van fietsmerken als Batavus, Sparta en Koga zich volop richten op de Europese activiteiten.

Accell stelde zich ten doel de Amerikaanse activiteiten voor het jaareinde quitte te laten spelen en deze divisie kritisch tegen het licht te houden als dat niet zou lukken. ,,Het gaat nu nog twee tot drie jaar duren tot we daar break-even spelen, dus dan is deze keuze gerechtvaardigd'', zegt topman Ton Anbeek. Het bestuur van Accell neemt in de komende zes tot negen maanden een definitief besluit over de Amerikaanse activiteiten.

Doelstellingen

Volgens Anbeek is de ingreep in de VS onderdeel van een in maart aangekondigde strategiewijziging, dus niet het gevolg van gesprekken met Pon. Dat handelshuis vergrootte onlangs zijn belang in Accell tot 20 procent, waarna de leiding van Accell aankondigde in gesprek te gaan met de aandeelhouder.

De Amerikaanse activiteiten zijn volgens Accell goed voor 6 procent van de omzet. Uit voorlopige cijfers voor 2018 blijkt dat het onderdeel een hap van 20 miljoen euro zal nemen uit het bedrijfsresultaat (ebit). Als dit onderdeel wordt weggelaten uit de resultaten, zou het bedrijfsresultaat op circa 51 miljoen euro uitkomen.

Accell handhaaft zijn doelstellingen voor de periode tot 2022, waarin het bedrijf zijn omzet wil opvoeren tot 1,4 miljard à 1,5 miljard euro en winstgevender wil worden. Bij die vooruitzichten gaat de onderneming alleen uit van haar kernactiviteiten, dus zonder de activiteiten in de VS.