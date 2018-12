Beursverslag: Shell achteraan op fors lager Damrak

De AEX-index eindigde dinsdag 1,1% lager op 494,5 punten. Eerder op de middag was het verlies veel minder. ’s Ochtends tikte de beursgraadmeter met 493,1 punten het laagste niveau sinds februari 2017 aan. De AMX sloot een fractie hoger op 650,6 punten.

De beurs van Londen daalde 1%, Parijs noteerde 1% lager en Frankfurt zakte 0,2%.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index 1,3% lager, nadat er de afgelopen twee handelsdagen in totaal bijna 4% afging. Het sentiment wordt gesteund door meevallende kwartaalcijfers die softwaregigant Oracle maandagavond publiceerde.

Beleggers blijven zich grote zorgen maken over de handelsoorlog tussen de VS en China. De vrees voor een harde Brexit en een mogelijke recessie in 2020 drukte het sentiment eveneens. Beleggers zijn ook in afwachting van de bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank morgenavond. De vraag is in hoeverre de Fed zijn verwachting voor het aantal renteverhogingen in 2019 terugschroeft.

„Die koersdalingen doen wel pijn, zo aan het eind van het jaar”, constateerde Cees Smit van Today’s. „De meeste fondsbeheerders zullen wel long zitten en veel beleggers zitten in ETF’s. Dan ga je nu niet helemaal lekker.”

Smit keek uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Fed: „Twee dingen zijn slecht: als ze de rente verhogen en als ze de rente niet verhogen, wat misschien nog slechter is. Dat betekent dat het slecht gaat met de economie en dat ze hun plannen moeten bijstellen.”

De komende dagen verwachtte Smit steeds minder beleggers op de markt. „Je ziet voor de Kerst de markt normaal minder liquide worden. Veel mensen nemen vrij. Een illiquide markt reageert heftiger op bewegingen, dat kan ook positief uitpakken.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond lampenmaker Signify dinsdag bovenaan met een winst van 2,3%.

Uitzendreus Randstad steeg 0,6% en ABN Amro kreeg er 0,2% bij, in de aanloop naar het rentebesluit.

Winkelvastgoedreus Unibail daalde 2,2%.

Shell verloor 2,3%, onder invloed van de verdere daling van de olieprijzen tot het laagste niveau in vijftien maanden. Dat het olie- en gasconcern zijn Amerikaanse branchegenoot Endeavor voor ongeveer $8 miljard zou willen overnemen, viel ook niet goed bij beleggers.

Galapagos was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 5,5%. Het biotechnologiebedrijf is begonnen met een fase 3-studie van zijn kandidaatmedicijn GLPG1690.

Bij de middelgrote fondsen eindigde boorplatformbouwer SBM Offshore bovenaan met een winst van 3,7%. Een Braziliaanse rechtbank heeft de schikking in een smeergeldzaak goedgekeurd.

Bodemonderzoeker Fugro daalde 4,1% vanwege de verdere terugval van de olieprijzen. Hekkensluiter in de Midkap was betalingsbedrijf Adyen met een verlies van 3,3%.

Smallcap Heijmans klom 5,3%.Het bouwbedrijf gaat meewerken aan een stedenbouwkundige visie voor Den Haag Zuidwest.

Accell daalde 0,1%. De fietsenproducent grijpt in bij zijn Amerikaanse activiteiten.

Op de lokale markt zakte Avantium 10,3%, doordat de Duitse chemiegigant BASF uit de samenwerking rond de productie van bioplastic is gestapt.

HAL leverde 0,3% in. De investeringsmaatschappij koopt laminaatmaker Formica voor $840 miljoen.

AND International Publishers won 19,1%, dankzij het binnenhalen van een opdracht voor de levering van HD-kaarten aan een Europese toeleverancier aan de autosector.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.