Nog geen witte rook na nachtelijk pensioenoverleg

De gesprekken lopen al een tijdje erg stroef. Op tafel ligt bijvoorbeeld de vraag over hoe het financiële gat bij een overgang naar een nieuw pensioenstelsel te overbruggen. De sociale partners zouden graag zien dat daar een miljardenfonds voor op wordt getuigd, maar dat ziet het kabinet niet zitten. Wel is het kabinet bereid om pensioenkortingen aan het eind van het jaar uit te stellen als er een akkoord komt. Donderdag deden Koolmees, de vakbonden en werkgevers een nieuwe poging om de verschillen te overbruggen.

In de ochtend was er een eerste gesprek over de pensioenen. Daarna volgde een breder gesprek over de economische situatie tijdens de coronacrisis, waar ook minister Wiebes (Economische Zaken) bij aanschoof. De draad van het pensioenoverleg werd in de avond weer opgepikt in een poging de laatste knopen door te hakken, maar achter de schermen klonk er al twijfel of dat zou lukken.

Er zit tijdsdruk op de definitieve uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig jaar al werd gesloten. Vakbond FNV wil het volgende week al aan zijn Ledenparlement voor kunnen leggen. Al is het binnen de bond ook alweer onrustig, omdat een deel van de leden niet digitaal wil vergaderen.

Het lukte de partijen in de nacht van donderdag op vrijdag hoe dan ook nog niet om tot elkaar te komen. Een woordvoerder van Koolmees laat weten dat er ’opnieuw stappen zijn gezet’. „Maar er staan nog punten open. Morgen spreken we verder.”