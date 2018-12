’Ook verdienen bij zwakke beurs’

Het Antaurus Europe Fund heeft na het voor het fonds mooi verlopen 2018 nog altijd meer aandelenposities die op een stijging (long) dan op een daling (short) inspelen. „Maar gecorrigeerd voor de volatiliteit zijn we vrijwel neutraal. Onze longposities zijn vrij defensief, terwijl we aan de shortkant aandelen hebben die heel bewegelijk zijn”, aldus Platte.

Het hedgefonds zat alleen in het financiële rampjaar 2008 per saldo short. „Tussen nu en zes maanden zouden we dat weer kunnen doen. Door de afvlakking van de economische groei zullen de bedrijfsomzetten niet duidelijk gaan stijgen. Daar tegenover staan duurdere grondstoffen en een stijging van de loonkosten, waardoor de bedrijfswinsten waarschijnlijk gaan tegenvallen. Bovendien verwacht ik dat de huidige koers-winstverhouding van ongeveer zestien voor Europese aandelen gaat dalen, mede omdat de stopzetting van het obligatieopkoopprogramma door de ECB voor hogere rentes gaat zorgen.”

Short in industriebedrijven

In het algemeen zit het Antaurus Europe Fund vooral short in aandelen van gediversifieerde bedrijven. Platte: „Het management is vaak veel tijd kwijt aan het slechtst presterende onderdeel, wat ten koste gaat van het beste onderdeel.” Vanwege de economische verslechtering zit het fonds met name short in sectoren die hier veel last van hebben, zoals de industrie, de uitzendbranche en winkelvastgoed. „De namen houden wij geheim, omdat bedrijven niet blij zijn met shortposities en we anders niet bij hen aan tafel kunnen zitten.”

De grootste longposities zijn SBM Offshore en Fagron. „Bij SBM zijn de risico’s van claims na de ellende in Brazilië eruit en het bedrijf mag weer meedingen naar nieuwe orders van Petrobras. Ook bij de recent teruggevallen olieprijs zullen olievelden ontwikkeld worden. Fagron staat er na stevige ingrepen weer goed voor in de VS en de leverancier aan apothekers weet ook in Europa de omzet behoorlijk op te voeren.”

Lager risico

De kosten van het Antaurus Europe Fund inclusief de prestatievergoeding zijn voor een hedgefonds alleszins redelijk, maar wel duidelijk hoger dan van een traditioneel beleggingsfonds. Platte: „Maar ons werk is dan ook heel intensief. En ons netto rendement van 7,4% per jaar sinds 2006 is uitstekend, zeker na correctie voor het risico. Dit risico is namelijk 40% lager dan bij een normale aandelenbelegging.”

Instappen kan vanaf €25.000.