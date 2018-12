'Vooruitgang bij Galapagos'

GLPG1690 liet in eerdere tests bij gezonde proefpersonen al veelbelovende resultaten zien. Galapagos heeft nog twee andere kandidaatmedicijnen voor idiopathische longfibrose (IPF). GLPG1205 wordt in een Fase 2-studie getest, GLPG3499 is nog in preklinische ontwikkeling. KBC merkt op dat er momenteel al verschillende middelen voor IPF op de markt zijn. Maar die hebben veel bijwerkingen, waaronder diarree.

De analisten houden vast aan hun koopadvies, met een koersdoel van 113 euro. Het aandeel Galapagos ging dinsdag in de vroege handel 2,9 procent omlaag naar 89,26 euro.