'Ingreep Accell in VS geen verrassing'

Accell maakte bekend de activiteiten in de Verenigde Staten apart te zetten, om de verliezen daarvan te elimineren. Het bedrijfsonderdeel lijdt dit jaar naar verwachting een operationeel verlies van 20 miljoen euro. Accell neemt in de komende zes tot negen maanden een definitief besluit over de toekomst van de Amerikaanse activiteiten.

Het bedrijf herhaalde zijn eerder afgegeven financiële doelstellingen. Volgens ING zijn de halfjaarcijfers van 2019 een belangrijk meetpunt voor de haalbaarheid daarvan, omdat dan duidelijk wordt hoe de Europese kernactiviteiten in het belangrijke voorjaarsseizoen hebben gepresteerd.

ING handhaaft zijn hold-advies en koersdoel van 19 euro voor Accell. Het aandeel stond dinsdagochtend omstreeks 09.55 uur 0,8 procent lager op 18,60 euro.