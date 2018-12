’Centrale bankiers moeten koorddansen in 2019’

Alle ogen zijn morgen gericht op de Fed die zo goed als zeker met een nieuwe rentestap op de proppen zal komen. De grote vraag is hoe hard de Fed in 2019 op de rem gaat trappen om een oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen.

Volgens Chatfeild-Roberts zullen centrale bankiers het wankele evenwicht moeten vinden tussen aan de ene kant een verdere verkrapping van het monetaire beleid en aan de andere kant een significante verzwakking bij de aandelenmarkten vermijden.

Hij wijst er verder op dat na de recente moeilijke gang van zaken voor beleggers er ruimte blijft voor twijfels in hoeverre het ergste al achter de rug is. Vooral de onzekerheid over een vertraging van de Chinese economie in combinatie met de enorme schuldenberg van het Aziatische land maakt het lastig om te bepalen welke kant het komend jaar op zal gaan, benadrukt Chatfeild-Roberts.