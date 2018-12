Column: Er zijn best veel domme zzp’ers

Je kon er de laatste weken niet omheen, als je het nieuws volgde. Ontzettend veel zzp’ers weten he-le-maal niet dat je je pensioenstorting als aftrekpost mag opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor je minder aftikt. Kortweg gezegd: je hebt een fiscaal voordeel als je voor je pensioen spaart. Wow. Best aardig van de overheid!

En nee, deze column wordt niet gesponsord door het kabinet. Maar ik moet het toch even kwijt: ook zzp’ers (mét en zonder gele hesjes) kankeren er aardig op los als het gaat om alles wat de overheid wel of niet voor zzp’ers betekent. Echter, als er een fiscaal kadootje beschikbaar is, al jaren, dan halen we onze schouders op. We negeren het. We doen er niets mee! We hebben geen interesse in dat potje. Euhm… hoe dom kun je zijn?

2 Miljard

Sjaak Zonneveld van Bright Pensioen vertelde vorige week in een goed bekeken vlog dat er ruim €2 miljard in dat potje klaarligt. Een mooi bedrag. Maar ja, spoort dit zzp’ers nu werkelijk aan hun verantwoordelijkheid te nemen? €2 miljard is vrij ongrijpbaar. Ik had liever gezien dat hij het in zijn communicatie concreter had gemaakt. Gewoon door te zeggen dat een individuele zzp’er wel tot een paar duizend euro minder aan belasting kan aftikken. Dat is veel aansprekender dan een vaag bedrag als €2 miljard. En hij had er aan moeten toevoegen: als je het niet doet, dan vind ik je dom. Heel dom.

Daar had ik me dan bij aangesloten. Een (echte) ondernemer grijpt immers zijn kansen. En, een (echte) ondernemer neemt zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Beeldvorming

Gek genoeg heerst tegelijkertijd de beeldvorming onder zzp’ers dat sparen voor je pensioen altijd onmogelijk was. Dat is te danken aan de vakbonden PZO, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en de Groningse club ZZP-Nederland. Zij startten een aantal jaren geleden het ZZP-Pensioenfonds; het werd geprofileerd als de ultieme oplossing waardoor het ‘eindelijk mogelijk was om eenvoudig voor later geld opzij te zetten’. Onzin natuurlijk. Je kon al jarenlang beleggen. Of een bankspaarrekening openen. Of iets met een lijfrente. Zelfs die oude sok onder je matras is en blijft een optie. Maar hoe dan ook: een of twee kliks en je kon van start. Niks ingewikkelds aan.

Het is de vraag of de vermeende ondernemers onder de zzp’ers hun kansen durven te grijpen. Of dat bij het ZZP-Pensioenfonds kan, is twijfelachtig. De site bestaat nog. Maar, het project lijkt mislukt. Je hoort er helemaal niets meer over.

Kerstkadootje

Sparen voor je pensioen kan gelukkig op veel plekken. Ik noemde Bright Pensioen al. Maar zo timmert ook Dexxi heel aardig aan de weg. Iedereen kan beleggen, zeggen deze jongens. Ook bij hen is er de mogelijkheid om een fiscaal voordeel te creëren. Ik vind deze belegger fris en fruitig. En, behoorlijk transparant en toegankelijk in hun communicatie. Een kans dus! Maar kijk ook eens rond bij wat banken, zou ik zo zeggen. Genoeg mogelijkheden. (En nee, deze column wordt niet gesponsord door de banken!).

Dus, kom op zzp’ers van Nederland… Jullie hebben nog tot Oudejaarsdag de tijd om je kans te grijpen en jezelf een leuk kerstkado te geven, waarbij je tegelijkertijd Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. Want ook dát is sparen voor je pensioen.

Laat nú zien dat je een échte ondernemer bent. En, dat er eigenlijk best veel slimme zzp’ers in Nederland zijn. Prettige Kerstdagen!