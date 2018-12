Vertrouwen Duitse ondernemers verder gedaald

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op 101, tegen een stand van 102 in november. Daarmee staat de index op het laagste niveau in ruim twee jaar. Economen hadden in doorsnee een niveau van 101,7 voorspeld.

Het vertrouwen van Duitse bedrijven staat al enige tijd onder druk door de oplopende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China, de brexitperikelen en de afzwakkende economische groei in Europa.