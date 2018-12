Adviseurs waarschuwen voor extra aflossen op hypotheek

Bekijk ook: Ga financieel gezond het jaar uit

Het vierde kwartaal is voor veel woningbezitters het ’afloskwartaal’, constateerde De Nederlandsche Bank eerder deze maand al. De afgelopen jaren werd er in oktober, november en december telkens zo’n €5 miljard vrijwillig extra afgelost, tegen zo’n €3 miljard in de andere kwartalen van het jaar.

Maar je kunt hetzelfde geld ook aan andere zaken besteden, die op termijn misschien wel meer opleveren, stelt adviesketen De Hypotheekshop. Die ziet, bij woningen zonder het energielabel A, meer heil in het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van dak- of spouwmuurisolatie.

Zeker nu de energieprijzen stijgen, kun je met dergelijke investeringen zó veel besparen, dat je met het geld dat je overhoudt alsnog extra hypotheek kunt aflossen. Daarbij wordt je woning meer waard: uit onderzoek van de Tias Business School blijkt al jaren dat een ’groene’ woning duizenden euro’s meer oplevert.

Extra op de hypotheek aflossen kan zeer gunstig zijn, geeft de Van Bruggen adviesgroep toe. Je bent minder kwetsbaar voor renteschommelingen en de gevolgen van bijvoorbeeld werkloosheid en echtscheiding, en het komt ook goed uit als je inkomen door pensionering achteruit gaat. Maar gooi er niet blind al je geld tegenaan, waarschuwt de adviesketen.

Niet alleen moet je geld overhouden voor slechte dagen, of voor de spreekwoordelijke kapotte wasmachine, maar ook als je misschien nog gaat verhuizen, moet je daar geld voor achter de hand houden. „Eenmaal afgelost, kun je het geld moeilijk úít de stenen krijgen.”

