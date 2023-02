Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag ’De toerist bleek later de vader van Robbie Williams’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Robbie Williams in Amsterdam, tijdens een tour in 2002. Ⓒ Getty

Amsterdam - In de zestien jaren die ze werkte als sales director bij het Amsterdamse Concertgebouw, maakte Laura Beenders (51) bijzondere werkdagen mee. Eentje is altijd blijven hangen. Het was een besloten evenement dat ze moest organiseren voor een Duitse farmaceut die alle werknemers en hun partners wilde fêteren, 400 mensen in totaal.