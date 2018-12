Economische groei G20 zwakt af

De G20 liet in het derde kwartaal een economische groei zien van 0,8 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In het tweede kwartaal groeide de economie van het G20-gebied met 1 procent.

In vier landen van de G20 was een economische krimp te zien: Turkije, Japan, Duitsland en Italië. In het merendeel van de resterende G20-landen zwakte de groei af, in Australië, India, Canada, Rusland, China en de Verenigde Staten. Dat gold ook voor de Europese Unie.

Een sterkere groei werd gemeten in Mexico, Zuid-Afrika, Brazilië, Groot-Brittannië en Frankrijk. In Indonesië en Zuid-Korea bleef de groei stabiel.