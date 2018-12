Stomdronken werknemer krijgt ton na ontslag

Dat heeft het gerechtshof Amsterdam bepaald. Eerder hadden de kantonrechter en het hof de werkgever in het gelijk gesteld. Maar de Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof, waar de ontslagen werknemer alsnog gelijk kreeg.

Omgevallen

De man werkte sinds 1991 naar tevredenheid als magazijnbediende/beheerder bij de maker van beademingsapparatuur in Zoetermeer. Sinds 1 juni 2015 is daar een strikt alcoholbeleid van kracht. Iets later, op 19 augustus 2015, valt de man bij de fietsenstalling. Zijn collega’s moeten hem helpen. Hij stinkt naar alcohol.

De werkgever heeft op 7 september van dat jaar een gesprek met de man. Hij krijgt een waarschuwing: als er de komende 12 maanden weer zoiets voorvalt, heeft dat consequenties. Hij wordt verwezen naar de bedrijfsarts.

Een half jaar later, op 17 maart 2016, verschijnt de man weer stomdronken op zijn werk. Om negen uur ’s ochtends blijkt de man een alcoholpromillage van 3,52 te hebben. Dat staat gelijk aan 15 tot 19 glazen drank voor een gemiddelde man. Er zat een fles wodka in de tas van de man. Hij werd op staande voet ontslagen.

Aanvechten

Dit ontslag vocht de man aan, tot aan de Hoge Raad aan toe. En met succes, zo blijkt. Waar rechters eerder het ontslag bevestigden, maakt het hof in Amsterdam dat ongedaan. Dräger had de man een behandelplan moeten aanbieden.

Het bedrijf moet de arbeidsovereenkomst van de man per 16 maart 2016 herstellen. Hij heeft recht op al het loon, een kleine €3000 bruto per maand, in de 32 maanden sindsdien, vermeerderd met wettelijke rente. Dat is ruim €100.000. Daarna moet Dräger een kleine €3000 aan proceskosten betalen.

Het is niet de eerste keer dat de rechter in het voordeel van een alcoholist oordeelt. In 2017 zette de Groningse jenevermaker Hooghoudt een vertegenwoordiger op straat die dronken een leaseauto in de prak had gereden. Dat mocht niet van de rechtbank in Groningen, omdat de alcoholverslaving als een ziekte moest worden gezien.