Premium Het beste van De Telegraaf

Directie en personeel KLM op ramkoers over lagere winstdeling

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een deel van KLM-personeel is boos omdat hun winstuitkering lager uitvalt. Financieel directeur Erik Swelheim wil die corrigeren voor de loonsubsidie NOW die de Staat tijdens de coronaperiode aan de luchtvaartmaatschappij heeft verstrekt, blijkt uit een brief van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers aan leden.