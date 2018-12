BAM-dochter geeft startsein complex Amstelveen

In het complex dat bovenop de nieuw gebouwde Q-park garage wordt gerealiseerd, komen 45 appartementen van diverse groottes. Op één woning na zijn alle appartementen verkocht. Het gebouw is door AM ontwikkeld in samenwerking met Top Vastgoed en FiMek estate. De bouw is in handen van AKOR.

