Nabestaanden ontzorgen

Het online platform werd in het najaar van 2017 opgericht door Graciëlla van Hamersveld (24) en Chantal van der Velde (28) die elkaar kennen van hun studie econometrie. „Wij hebben gelukkig nooit van heel dichtbij een sterfgeval meegemaakt, maar mensen in onze omgeving wel. Daar zagen we hoeveel gedoe het vaak is om alles administratief af te ronden”, vertelt Van Hamersveld.

Relevanter

De vriendinnen zagen een uitdaging. „We hebben allebei een fascinatie voor data en zagen een probleem dat alsmaar relevanter wordt, omdat het aantal abonnementen en accounts per persoon toeneemt”, vertelt de onderneemster. „Voorheen moesten nabestaanden elke organisatie waar hun dierbare een contract of abonnement had, apart benaderen. Dat kost heel veel tijd in een periode waarin je liever met iets anders bezig bent.”

Closure biedt nabestaanden één centraal meldpunt voor het informeren van organisaties na het overlijden van een naaste. Na het aanmaken van een account kun je op het platform snel en eenvoudig alle bedrijven selecteren die je wil informeren, van banken en verzekeraars tot telecombedrijven en sportclubs. De start-up neemt vervolgens de automatische afhandeling van alle contracten uit handen.

Investering

Het bedrijf groeit gestaag. „Binnen zes maanden werkten we al samen met megarelevante partijen zoals uitvaartverzekeraar Ardanta en KPN”, vertelt Van Hamersveld. De onderneming won eerder dit jaar de Philips Innovation Award en was finalist bij de Startup Award van TEDxWomen Amsterdam. Onlangs ontving Closure een investering van €300.000 voor versnelde uitbreiding van het netwerk in Nederland.

De investering gebruikt het bedrijf voor het aantrekken van extra ontwikkelaars en uitbreiding van het salesteam. „We willen zoveel mogelijk nabestaanden helpen en dat kunnen we doen door het proces gemakkelijker te maken voor bedrijven die de abonnementen aanbieden”, zegt Van Hamersveld. „Grote klanten krijgen wekelijks te maken met meer dan honderd klanten die overlijden en je wilt niet dat er iets misgaat bij het afrondproces. Wij zijn de schakel tussen twee partijen met hetzelfde probleem.”

Bedrijfsmodel

Particulieren betalen €99 voor de dienst. Het bedrijfsmodel draait echter om het afsluiten van bedrijfsabonnementen bij Closure. Nabestaanden die via een van deze bedrijven bij de dienst terechtkomen kunnen er gratis gebruik van maken.