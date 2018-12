’Belang haven Rotterdam tweemaal groter’

In de studie wordt de zogeheten toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven in 2017 becijferd op 45,6 miljard euro oftewel 6,2 procent van de Nederlandse economie. Dat is veel meer dan waar het Havenbedrijf zelf tot nu toe vanuit ging.

In dit onderzoek is ook gekeken naar de zogeheten voorwaartse indirecte effecten. Dat zijn economische activiteiten in Nederland die mogelijk worden gemaakt dankzij de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie.

Topman Allard Castelein van het havenbedrijf is erg blij met het rapport. „Dit wetenschappelijke onderzoek bewijst de enorme betekenis van de Rotterdamse haven voor de groei van de Nederlandse economie. Bovendien toont het rapport aan dat het toekomstig verdienvermogen van de haven robuuste groeimogelijkheden heeft”, aldus de havenbaas.