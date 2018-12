’Communicatie op gang brengen’

Vanuit haar vorige functie als planner in de financiële wereld zat Carola vaak met familiebedrijven rond de tafel. „Ik was geïnteresseerd in de gesprekken over de overname en de keuze voor het ene kind boven het andere als opvolger. Daar wilde ik meer mee doen.”

Coaching

Ze zegde haar baan op, volgde een opleiding aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en belandde in de coaching, de laatste vijf jaar samen met Lianne, die een achtergrond heeft in hr-management. Samen verdiepen ze zich in familieverbanden.

„We hadden altijd al het idee om samen iets te doen, maar het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Om ons heen zagen we familiebedrijven ploeteren.” Het bedrijf Succesvolle Opvolging zet in op bewustwording, inzicht en het op gang brengen van communicatie. „Die is vaak gebrekkig, omdat het lastig is om bepaalde zaken met familieleden te bespreken: het kiezen van de opvolger kan gevoelig liggen, praten over geld is ongemakkelijk en jezelf losweken nadat je het stokje hebt doorgegeven is vaak ontzettend moeilijk”, vertelt Carola. „Je hebt te maken met zakelijke en familiebelangen en die kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan”, vult Liane aan.

Familieband

Kameraadschap voert bij de zussen gelukkig de boventoon. „Onze kracht zit ook juist in die familieband, ik vertrouw Liane blindelings.” De zussen begeleiden grote directies samen. Liane: „We zijn goed op elkaar ingespeeld en daardoor kunnen we zaken vrij snel blootleggen.”