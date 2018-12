Positief begin op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, waarmee enig herstel werd getoond van de stevige koersverliezen op vrijdag en maandag. Beleggers blijven wel voorzichtig vanwege zorgen over de afzwakkende wereldeconomie. Wall Street is vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.