Zonnig 2018 drama voor zonnebankensector

In juli, de zonnigste maand ooit, was het zelfs nog stiller. ,,Toen hadden we in het weekend maar een derde van het aantal klanten dat we normaal in juli zien." Oktober was ook minder druk dan in andere jaren.

Voor de zonnebanksector is nu de drukste periode aangebroken. ,,In aanloop naar kerst en oudejaarsdag is het nu zo'n 20 procent drukker. Mensen komen zonnen voor een mooi kleurtje met de feestdagen.''

Dit jaar was het zonnigste sinds het begin van de officiële metingen. De zon scheen volgens Weeronline sinds 1 januari 2033 uur, tegen normaal gemiddeld 1602.