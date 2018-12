Brancheclub wil meer inzamelpunten frituurvet

Ⓒ ANP XTRA

ZOETERMEER (ANP) - Nederlandse huishoudens gooien het meeste frituurvet weg waarin ze frietjes of oliebollen hebben gebakken. Dat is jammer, want de olie kan worden hergebruikt als grondstof voor biobrandstof. MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën, wil meer inzamelpunten voor het vet.