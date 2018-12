Rechtbank keurt schikking SBM Brazilië goed

Amsterdam - De schikking die oliedienstverlener SBM Offshore in september overeenkwam met de Braziliaanse aanklager is goedgekeurd door een rechtbank in het Zuid-Amerikaanse land. Daarmee komt een einde aan een smeergeldaffaire in het land. SBM en de aanklager zullen nu een gezamenlijk verzoek indienen om een nog lopende rechtszaak af te sluiten.