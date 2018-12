Belegger in Manchester United juicht na ontslag Mourinho

In New York schoot de koers van Manchester United bij de start van de handel 4,4% omhoog in reactie op het ontslag van Mourinho.

De hoop dat een nieuwe trainer vooral in de lucratieve Champions League goed zal presteren, leek bij te dragen aan de bereidheid om in het aandeel te stappen.

Mourinho die dit jaar teleurstellend presteer, ontvangt als afkoopsom maar liefst €25 miljoen van Manchester United.