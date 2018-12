Saxo heeft eerste Binck-aandelen binnen

Dinsdag maakte Saxo Bank bekend 518.503 van de in totaal 6,75 miljoen uitstaande aandelen van BinckBank te hebben ingekocht, voor €6,15 per stuk. Hiermee is Saxo wat goedkoper uit dan het bod, waarin €6,35 per aandeel wordt geboden.

Het niet-beursgenoteerde Saxo wil BinckBank uiteindelijk van de beurs halen, om alle activiteiten te integreren in de eigen. Alleen in Nederland en België blijft de merknaam BinckBank behouden.

Maandag schoot het al lang onder de €5 euro schommende aandeel BinckBank omhoog nadat het overnamdebod voorbeurs bekend werd gemaakt. Ook dinsdag werd er flink gehandeld in het aandeel. Ruim 1,9 miljoen aandelen veranderden van eigenaar.