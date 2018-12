Column: Hoop op de toekomst

Voeg daar bedreigingen aan toe zoals mogelijke chaos omtrent de Brexit, persoonlijke schandalen bij Huawei en het twitterende windvaantje Trump, en dan hebben we de gebruikelijke daders te pakken waarom het nog wel even onrustig zal blijven.

AEX

Want dat er de laatste weken flink aan de boom geschud, is wel duidelijk. De Amsterdamse beursgraadmeter AEX is inmiddels door de ‘psychologisch belangrijke steun’ van 500 punten gezakt en staat op een minrendement van -8,8%. Ook wij houden de broek dit jaar niet droog, maar ons aandelenfonds zit met een min van ongeveer vijf procent iets boven dat van de AEX.

Toch liggen we niet wakker van deze cijfers. Sinds het dieptepunt van 2009, toen de S&P index 666 noteerde (nu 2.550) zijn beurzen wel vaker gedaald. Alleen zijn we die momenten vergeten, omdat de stijging van 280% in de afgelopen tien jaar ons bevestigt dat beurzen maar één kant op kunnen: omhoog.

Stalen zenuwen

Ondertussen is er een nieuwe generatie beleggers aangetreden die voor het eerst te maken krijgt met het fenomeen dat beurzen kunnen dalen. Het zijn met name deze nieuwkomers die slappe knietjes krijgen. Maar er is hoop.

Uit een recent rapport van een Britse vermogensbeheerder komt het beeld naar voren dat Nederlandse beleggers over stalen zenuwen blijken te beschikken. 43% van de ondervraagden raakt niet in paniek van een beursdaling en blijft rustig zitten.

Dan kan ik alleen maar concluderen dat de paniek dan bij de overige 57% moet zijn toegeslagen, want om lagere koersen te krijgen moeten er meer verkopers dan kopers zijn.

Een veelgehoorde tip is dat je van de daling gebruik moet maken door bij te kopen. Heb je voldoende vertrouwen om je posities op deze lagere niveaus te vergroten? Zo ja, koop dan bij. Nu is vertrouwen één ding, geld een ander.

Waar mensen maar steeds het geld vandaan moeten halen om bij te kopen, zal de adviseur een zorg zijn.

Rendement

Welk rendement valt er voor aandelen te verwachten? Zes procent? Acht procent? Tien procent? Het antwoord is dat we geen flauw idee hebben. We laten ons leiden door historische rendementen die stellen dat aandelen de afgelopen honderd jaar gemiddeld zo’n acht procent per jaar hebben opgeleverd.

Helaas zegt dat cijfer niets over de toekomst, ook al verschijnen tegen jaareinde weer tientallen lijstjes met welke kans er is op hoeveel rendement in welke categorie.

Konijn

Er zullen veel beleggers zijn die dit jaar met verlies zitten. Zoals 43% uit de enquête al aangeeft, volgt deze groep het devies dat je stil moet zitten als je geschoren wordt. Dus blijven ze net zolang wachten totdat hun portefeuille weer op de beginstand is teruggekeerd.

Er is echter geen wet die dat voorschrijft. In plaats van als een konijn in de koplamp van een auto te turen kun je je afvragen of je met andere posities het opgelopen verlies niet sneller inloopt. Zelfs grootmeester Buffett raadt aan om dit advies ter harte te nemen.

De komende tijd is dan precies het goede moment om uw posities eens kritisch tegen het licht te houden, dood hout te kappen en nieuwe bomen ervoor in de plaats te zetten.

Ron Boer is directeur bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden).