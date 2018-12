’Chinees succes dankzij de partij’

De Cresident Xi Jinping (links) gebaart naar premier Li Keqiang. Ⓒ EPA

Shanghai - Verrassingen waren er niet in de toespraak van Xi Jinping, dinsdag in de Grote Hal van het Volk in Beijing. Xi markeerde het moment waarop de Chinese leider Deng Xiaoping exact veertig jaar geleden de aftrap gaf voor grondige economische hervormingen.