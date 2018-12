Reisreus Sunweb overgenomen

Voor een onbekend bedrag verwerft Triton een meerderheidsbelang in de Sunweb Groep, die in verschillende Europese landen een omzet heeft van ruim 600 miljoen euro met 500 medewerkers.

Oprichter (in 1991) en huidig eigenaar Joost Romeijn blijft minderheidsaandeelhouder en treedt toe tot de raad van commissarissen.

,,Deze transactie is aan te raden om mee te doen in de internationale reisindustrie. Schaalvergroting is daarvoor nodig en ook extra kapitaal om voldoende te investeren in internet en automatisering”, meent Romeijn. Het voltallige personeel in Nederland blijft volgens hem zitten, inclusief topman Gert De Caluwe.

Er was volgens Romeijn veel belangstelling voor Sunweb, die als een van de eerste Nederlandse reisorganisaties eind jaren 90 massaal overstapte op online boekingen. Het is sindsdien een snelgroeiende onderneming met naar schatting meer dan een miljoen toeristen per jaar.

