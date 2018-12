Groene koersborden op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 (Nederlandse tijd) 1 procent hoger op 23.817 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2560 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent, tot 6821 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken is begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd. Er wordt gespeculeerd dat de Fed volgend jaar een stuk terughoudender kan zijn met het verhogen van de rente. President Donald Trump drong er herhaaldelijk bij de Fed op aan af te zien van een nieuwe renteverhoging.

Olievoorraden

De olieprijzen zakken opnieuw stevig. Angst voor wereldwijde afkoeling van de economie en grote olievoorraden drukten de olieprijzen in het rood. Amerikaanse olie werd 4,8 procent minder waard en kostte 47,51 dollar per vat. Brent-olie verloor 3,6 procent aan waarde en verruilde voor 57,47 dollar per vat van eigenaar.

Bij de bedrijven kan truckbouwer Navistar (plus 13,5 procent) op aandacht rekenen na bekendmaking van cijfers. Softwarebedrijf Oracle (plus 1 procent) gaf eveneens inzage in de boeken, met beter dan verwachte cijfers en prognoses.

Kwartaaldividend

Vliegtuigbouwer Boeing klom 4,6 procent, na aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van 20 miljard dollar en een verhoging van het kwartaaldividend. De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, noteerde 5,8 procent hoger op het nieuws dat manager José Mourinho is ontslagen. De Portugees lag al geruime tijd onder vuur en moet nu vertrekken vanwege teleurstellende prestaties.

De euro was 1,1362 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen was dat nog 1,1363 dollar.