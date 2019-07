Omzet en winst ManpowerGroup gedaald

De omzet zakte met 5 procent tot 5,4 miljard dollar. Exclusief wisselkoersen was de omzet vlak. De nettowinst daalde met 8 procent tot ruim 127 miljoen dollar op jaarbasis. Volgens ManpowerGroup zijn er grote verschillen zichtbaar in de wereldwijde arbeidsmarkten waar het bedrijf actief is. De onderneming gaf aan wel verbetering te verwachten bij de autonome groei in het derde kwartaal.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik