Ryanair ontslaat Eindhovens personeel

De prijsvechter voert als reden slechte bedrijfseconomische prestaties aan. Eerder sloot Ryanair al de basis in Eindhoven en gaf toen al aan dat het personeel dat zich verzette wilde ,,uitfaseren”.

Vakbonden VNV en FNV Luchtvaart hebben aangekondigd verweer aan te tekenen namens hun leden.

VNV-voorzitter Joost van Doesburg is verbaasd dat het UWV de aanvraag überhaupt in behandeling heeft genomen.

’Strafmaatregel’

Bij het opvoeren van bedrijfseconomische redenen moet een aanvraag namelijk met cijfers onderbouwd worden, wat Ryanair volgens hem niet heeft gedaan.

Ook stelde de rechter in oktober vast in een door zestien piloten aangespannen kort geding dat de Ierse luchtvaartmaatschappij voor de sluiting van de basis in Eindhoven geen bedrijfseconomische onderbouwing gaf.

Die sluiting leek volgens de rechter meer op een strafmaatregel voor twee stakingen van het personeel.

