'Rome en Brussel zijn het eens over begroting'

De commissie, het dagelijks bestuur van de EU, keurde de Italiaanse ontwerpbegroting in oktober af. Rome kwam vorige week met een aangepast voorstel, waarin het begrotingstekort lager uitvalt.

Een bron in het kantoor van de Italiaanse premier Giuseppe Conte drukte zich voorzichtig uit over het vermeende akkoord. De commissie zou niet definitief hebben laten weten dat de aangepaste begroting wel groen licht krijgt. ,,Het is noodzakelijk om te wachten tot de procedure is voltooid voordat we kunnen zeggen dat de onderhandelingen definitief zijn afgerond.''