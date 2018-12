Takeaway gaat ook bedrijfskantines bedienen

Jitse Groen: ’Wij weten hoe we winst moeten maken’. Ⓒ JONG, ROB DE

2018 was het jaar waarin Jitse Groens Takeaway.com eventjes meer dan €3 miljard waard was. De internationale etenbesteldienst groeit als kool en wil dat blijven doen. „Want er blijft maar één speler per land over”, zegt Groen. Komend jaar opent hij de aanval op de cateraars in bedrijfskantines.