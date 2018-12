PostNL laat ceo Verhagen niet gaan

Verhagen gaf bij de eind 2016 afgeketste overname door het Belgische Bpost nog aan te willen vertrekken. Zij werd daarop in verband gebracht met topfuncties elders, onder meer bij de luchthaven Schiphol. Daarbij viel haar naam in de Haagse wandelgangen voor een ministerspost.

PostNL zou Verhagen, sinds 2011 ceo, willen behouden voor de ’continuïteit’. Na het mislukken van de deal met Bpost, wilde Verhagen dat PostNL een eigen koers ging varen.

Maar na een winstwaarschuwing verklaarde zij weer dat consolidatie nodig is in de weinig lucratieve postmarkt in Nederland. PostNL wil daarom concurrent Sandd inlijven.

Wil je automatisch door DFT op de hoogte gehouden worden van het allerlaatste nieuws over de economie, beleggen, ondernemen en je persoonlijke financiën? Meld je hier aan voor onze gratis nieuwsbrief!