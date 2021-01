Prijs bitcoin duikt onder $30.000

De munt bereikte onlangs nog een hoogtepunt van bijna $42.000.

De prijsdaling wordt verklaard door de verkoop van de digitale munt door enkele grote zogeheten ’cryptominers’, bedrijven of particulieren die de digitale munt met behulp van de twaalf jaar oude softwarecode van de anonieme Satoshi Nakamoto creëren.

In deze cryptomarkt zijn beleggers ook onzeker over de nieuwe regels die de regering Biden in de Verenigde Staten uitvaardigt voor het investeren en aanhouden van ’crypto’.

Zijn minister van Financiën Janet Yellen was als voorzitter van het stelsel van centrale banken Federal Reserve een verklaard tegenstander van cryptomunten.

Zij uitte ook recent zorgen over het gebruik van de munten bij witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Dat was in lijn met de voorzitter van de Europese Centrale Bank, die zelf experimenteert met een digitale euro.