Prijs bitcoin herstelt na val onder $30.000

De munt bereikte onlangs nog een hoogtepunt van bijna $42.000 per stuk.

Zij daalde woensdag fors tot $29.542 op het veelgebruikte platform Coindesk.com, in een markt waar de Dow Jones-index op dat moment 500 punten kwijtraakte op een verzwakte economische vooruitblik.

De prijsdaling van de populairste cryptomunt, met nog $555 miljard aan marktwaarde, werd deels verklaard door een substantiële verkoop van de digitale munt door enkele grote zogeheten ’cryptominers’.

Dat zijn bedrijven en particulieren die de digitale munt met behulp van de twaalf jaar oude softwarecode van de anonieme Satoshi Nakamoto creëren en in hun digitale portemonnee of wallet plaatsen.

Technisch analisten wijzen daarnaast op de grens van $33.000 die door bitcoin maar niet werd doorbroken. Waarop grote speculanten de ondergrens van $30.000 opnieuw testten, aldus cryptospecialist Michäel van der Poppe van Cointelegraph Markets.

In deze cryptomarkt blijven beleggers bovendien onzeker over mogelijk nieuwe verscherpte regels die de regering Biden in de Verenigde Staten zou uitvaardigen voor het investeren en aanhouden van ’crypto’.

Bidens minister van Financiën Janet Yellen was als voorzitter van het stelsel van centrale banken Federal Reserve een verklaard tegenstander van cryptomunten. Die veroorzaakten in haar ogen enorme volatiliteit. Ze bezitten voor Yellen ook geen enkele onderliggende waarde, zoals een huis bij een hypothecaire lening.

Verzet ECB en Fed

Yelen uitte recent de aloude zorgen over het gebruik van de munten bij witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Die kritiek was in lijn met die van de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, terwijl het instituut zelf experimenteert met een digitale euro.

Hoewel bitcoin in het verleden volop werd ingezet, is volgens onderzoek van blockchain-vorser Chainalysis de crimineel wat uitgekeken op de munt. Afgelopen jaar zou het aandeel van tot criminaliteit terug te voeren gebruik van de munt zijn gedaald tot 0,34%van alle aan- en verkopen.

Technologie omarmen

Deze maand meldde Yellen tijdens een hoorzitting in de Senaat anderzijds dat de Verenigde Staten de onderliggende technologie achter de munten, zoals de blockchain, een digitaal grootboek voor alle transacties, moet omarmen om voorop te lopen in financiële innovatie.

Ook de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC is kritisch over cryptomunten. Maar Gary Gensler, voormalig hoofd van de US Commodity Futures Trading Commission, steunde eerder ook de vernieuwende technologie.

In steeds meer landen worden handelsplaatsen in de inmiddels 3500 cryptomunten gereguleerd, in een poging om uitwassen te verdrijven.

De prijsdaling van bitcoin is niet ongewoon voor bitcoin in de afgelopen weken: de munt bewoog telkens op en neer tussen de $30.000 en $35.000 per stuk.