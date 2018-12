CPB: economische groei over hoogtepunt

Dat is minder dan eerder werd voorspeld. Met Prinsjesdag verwachtte het CPB nog een groei van 2,6 procent in 2019 en 2,8 procent voor het huidige jaar. De economie draait goed, maar het hoogtepunt is voorbij, concludeert het CPB.

Met de koopkracht gaat het volgend jaar iets beter dan verwacht. De voorspelling is dat die volgend jaar met 1,6 procent groeit, terwijl eerder nog aan 1,5 werd gedacht. Dit jaar zal dat cijfer naar verwachting echter ’slechts’ met 0,3 procent stijgen, terwijl 0,4 eerder werd voorspeld.

De koopkracht is volgens het CPB volgend jaar iets groter dan verwacht omdat de prijzen minder hard stijgen dan verwacht. Zo wordt de zorgpremie 61 euro lager dan eerder gedacht. Tegelijkertijd wordt de stijging van de koopkracht gedempt omdat de lonen minder hard omhoog gaan dan aanvankelijk voorspeld.

Het CPB vindt de groei van de economie met 2,2 nog stevig, al vlakt die dus wel iets af. Nederland doet het wederom beter dan het Europees gemiddelde, is de voorspelling. Volgend jaar zullen de Europese economieën met zo’n 1,7 procent groeien, denkt het CPB. Het planbureau is met deze voorspellingen overigens wel iets optimistischer dan bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank.

Brexit

Maar het CPB maakt daar ook een kanttekening bij: „De onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden, blijven groot. In het buitenland gaat het om de ontwikkelingen rondom het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit, de Italiaanse begroting en de demonstraties in Frankrijk. In Nederland kan de groei lager uitvallen als geplande overheidsuitgaven niet doorgaan.”

Dit jaar houdt het kabinet bijvoorbeeld 3,7 miljard euro over, mede omdat de overheid niet zo veel geld uitgaf als het kabinet eerder zei te gaan doen.

Laura van Geest, de directeur van het CPB, zegt: „De cijfers zijn nog steeds mooi. De arbeidsdeelname en de werkloosheid zijn weer terug naar de niveaus van voor de grote recessie. Maar de vooruitzichten worden wel minder rooskleurig.”