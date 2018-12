Claimemissie Ease2pay afgerond

De opbrengst moet helpen om onder meer verdere groei van het bedrijf te realiseren en de balans te versterken. De Haagse zakenbank NIBC trad op als begeleidende bank tijdens de transactie.

,,We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun van de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders. De claimemissie stelt ons in staat om verder te gaan met de ontwikkeling van ons productportfolio en onze marketingactiviteiten in Nederland aanzienlijk te vergroten'', aldus bestuurder Jan Borghuis van Ease2pay.

Docdata

De betaaldiensten van Ease2pay werden vorig jaar ingebracht in de voormalige lege beurshuls Docdata. Met die diensten kunnen automobilisten makkelijker tanken en parkeren en ook sommige winkels accepteren het systeem. Eerder dit jaar werd de concurrerende app MyOrder overgenomen van Rabobank. MyOrder wordt naast betalingen ook gebruikt voor bestellingen in onder meer horeca en bioscopen.