ABN: Elektrische auto sleept metalen door handelsoorlog

Veel metaalsoorten zakten de laatste tijd juist in prijs.

De handelsruzie tussen China en de VS hebben de prijzen hard getroffen. ,,Ze stonden volledig in het teken van de handelspolitiek van de VS”, aldus Burgering over 2018.

De aanjager was de in maart aangekondigde importheffingen op buitenlands staal en aluminium door Washington. Dat kreeg een vervolg met de sancties tegen aluminiummaker Rusal, de grootste na Chinese producenten, en Russische oligarchen.

Het besluit of de sancties in stand blijven valt op 21 januari. Zet Washington door, dan stijgt volgens de bank de aluminiumprijs.

De grote eindverbruikers laten zich desondanks door die zorgen over tarievenoorlogen niet meer beperken, merkt Burgering. ,,De vraag zal met name gevoed worden door de groei van de elektrificatie van vervoer. Het epicentrum van deze groei ligt in China”, aldus de econoom voor metaalmarkten.

,,Daar worden niet alleen de meeste elektrische personenauto’s gemaakt, ook verkopen zullen hier flink groeien.” Per saldo voedt dat de vraag naar koper voor bedrading, aluminium en nikkel.

Tekort metalen

Tegelijkertijd kent de markt veel tekorten, zeker in koper waar voorraden teruglopen. De prijzen zijn nog relatief laag, maar dat zal met deze krapte snel kunnen veranderen, omdat bedrijven vanwege de handelsoorlog de meer risicovolle investeringen gaan mijden, voorspelt de ABN Amro-econoom in zijn rapport dat woensdag verschijnt.

Er zijn tegelijkertijd voldoende signalen om te verwachten dat het handelsconflict tussen Peking en Washington zal afkoelen, stelt de bank.

Zodra de spanningen teruglopen, zullen grote inkopers naar de markt komen en zal koper zijn reputatie als thermometer van economische groei kunnen waarmaken.

Staalproducenten onverstoord

Staal is een ander verhaal. Staalproducenten zijn ondanks het handelsconflict fors blijven door produceren: de prijzen zijn daardoor in China met 15% gedaald vanaf de start van het derde kwartaal. In Europa zakte die prijs met 10%, in de VS met 8%.

Nog altijd komt daardoor via omwegen een grote partij staal op de markt tegen zeer lage prijzen. De Chinese export, die stuit op importheffingen, daalde in Europa en de VS in 2017 met 31%, tot november met 9%.

In het eerste kwartaal van 2019 kan de staalprijs licht gaan stijgen, stelt econoom Burgering, opnieuw vanwege de vraag van grote producenten.

