Stijging benzineprijzen beperkt

Verdeeldheid binnen oliekartel OPEC en de volop producerende Amerikaanse schalie-platforms drukken de prijzen.

Volgens berekeningen van ABN Amro kan Brentolie pas in 2020 gemiddeld, er zijn uitschieters, naar $75 stijgen. In doorsnee was die prijs over de decemberdagen nog $60,80 per vat.

Woensdag noteert Brentolie, na 6% verlies dinsdagavond, nog altijd $56 per vat van 159 liter bij 0,2% winst.

Vlak voor het instorten van de markt noteerde Brent dit jaar nog $30 per vat extra.

De voorziene prijsstijging van ruwe olie zal tot enige, maar niet sterke toename van de huidige prijzen aan de pomp kunnen voeren, zo is uit deze cijfers af te leiden. Rusland, de VS en Saoedi-Arabië hebben afgelopen maanden recordhoeveelheden geproduceerd.

Onzekere productie

De voorspelling van ABN Amro-econoom Hans van Cleef van gemiddeld $70 per vat voor 2019 in een rapport dat woensdag verschijnt is voorzichtig gesteld. De markt kent erg veel onzekerheid, meent hij.

Er zal door de verwachte economische groei nog wel extra vraag van automobilisten en producenten komen volgend jaar. Die vraag zullen vooral de Amerikanen kunnen opvangen.

’Fracking’ in VS zorgt voor veel aanbod schalieolie. Ⓒ AFP

Maar het is onzeker of de Amerikanen voldoende pijpleidingen naar hun voorraden krijgen om die te kunnen exporteren.

Het oliekartel OPEC en niet-OPEC-lid Rusland hebben aangekondigd hun productie per 1 januari te verlagen met 1,2 miljoen vaten per dag. Dat moest hun prijzen na de val stutten.

Maar het is allerminst zeker of dat ook lukt. Marktvorsers waren zeer teleurgesteld over hun uiteindelijke besluit; zij hoopten op een hogere prijs. De Amerikaanse president Trump voerde echter druk uit op OPEC en zijn leider Saoedi-Arabië om de prijzen aan de pomp laag te houden.

Volgens marktanalisten deze week heeft Rusland vlak voor deze datum zijn productie opgevoerd. Het kartel probeert tegelijkertijd vraag en aanbod in balans te krijgen, terwijl de volatiliteit in deze markt ,,groter dan ooit is”, aldus analist Van Cleef.

Prijzen aan de pomp kunnen niet veel stijgen komend jaar. Ⓒ AFP

Het Internationaal Energieagentschap IEA rekent op een extra vraag van 1,4 miljoen vaten per dag, ABN Amro voorziet 1,6 miljoen vaten per dag.

De VS staan op het punt hun productie verder op te schroeven. De benodigde pijpleidingen lijken eerder dan verwacht gereed te komen: met meer olie op de markt zal dat de prijzen aan de pomp drukken.

